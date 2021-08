Kodu otsivaid koeri reklaamitakse täna pitsakarpidel

«Välismaal on seda tehtud ja sellised ettevõtmised on väga edukad. Mõtlesime, et miks mitte proovida ka Eestis kodutuid koeri pitsakarpidel reklaamida,» selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. Ta lisas, et varjupaik loodab väga, et tänu projektile leiab nii mõnigi koer uue armastava kodu.