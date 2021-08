Lääne-Harju politseipatrull orienteerus ümber loomakarjusteks

Lisame halli argipäeva natuke värvikamaid toone. Pildil oleval väljakutsel reageeris patrull tähelepaneliku kodaniku teatele, et tee äärsest aedikust on välja pääsenud kolm noort mullikat. Patrulli saabudes nosisid noored lehmahakatised muru seal, kus see oli rohelisem ja keelatum ehk väljaspool koplit. Politseinikud pidid ühtäkki kärmelt ümber orienteeruma loomakarjusteks ning visa, kuid edukate läbirääkimiste tulemusel nõustusid mullikad politsei korraldustele alistuma ning nende poolt kavalalt tuldud teed pidi patrulli juhatusel tagasi oma aedikusse pöörduma. Kuivõrd mullikad mõistsid oma rikkumise olemust ning asusid koheselt seadusekuulekale teele, piirdusime seekord suulise hoiatusega ning lastevanematele üle andmisega. Lõpp hea kõik hea. Fotol võidukas karjusetiim taamal õnnelike lehmamammadega.