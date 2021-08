Ohjeldamatud lehmad hävitasid uudishimust oma perenaise kodu

Selgus, et süüdlasteks on naise enda kaks lehma: Sob ja Bandit. Naise lemmikud olid maja tagaukse jultunult lahti murdnud, majja sisenenud ning asunud lammutustöödele.

TikToki videos on näha, kuidas naine kõnnib majja ja süüdlased talle siiraste nägudega elutoas vastu vaatavad. Rahaliselt on tekkinud kahju umbes 17 000 eurot.

Vaatamata majanduslikult kahjule on naise ja tema abikaasa jaoks praeguseks situatsioon juba naljakas. «Paneme varsti välja ka sildi, et kodu on seal, kus on su kari,» naerab Chelsea. Lehmad on viidud kuni kopliaia parandamiseni naabrite juurde.