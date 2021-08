MÜSTEERIUMIPAKK ⟩ Mehele saadeti kolmepealise pardi topis ja mõned näpunäited

«Kolmepealise pardi isa elu. Päev 1. Karp seda mutantset parti sattus täna hommikul minu ukse juurde. Mina seda kindlasti ei tellinud. Kas ma peaksin midagi või kedagi kartma? Või on see õnn? Kas ma peaksin pardile nime andma? Või kolm nime?» mõtiskles Brent Facebookis.

Pakil oli Brenti kodune aadress, nii et mees eeldas, et selle on talle saatnud keegi sõber. Kanadalane peab ebatõenäoliseks, et keegi talle kätte tahaks maksta.

«Mulle meeldib mõelda, et üldiselt on inimesed head ja arvavad, et olen sõbralik mees. Samas ma läksin hiljuti oma tüdruksõbrast lahku ja võibolla on see sellega seotud,» arutles mees.