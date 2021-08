Videole püüti suur tiigripere

Ematiiger on jälgimise all juba 2020. aasta detsembrist, kui kaslase pulmamängud kaadrisse jäid. Nüüd õnnestus saada esimesed jäädvustused suurenenud perekonnast.

Need kolm kutsikat on selle ematiigri jaoks esimene pesakond. Mõne kuu pärast on pojad piisavalt suured et emaga koos jahil hakata käima, paari aasta pärast otsivad noored kiskjad endale oma territooriumi.