PÄEVAKÄPP ⟩ Sülekasside fännid, hoidke alt! Herneke vallutab su südame

Kui Herneke Kasside Turvakodu hoole alla jõudis, said vabatahtlikud kohe aru, et selles nurrikus pole kübetki tagasihoidlikkust. Tema nõuab pai, musisid ja kallistusi ning kui võtad puhkehetke, et korraks maha istuda, täitub kohe su süli ühe halli karvakeraga. Põrr-põrr-põrr, tänab siis Herneke paitajat ja kaisutajat.