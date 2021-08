Austraallane läks randa ja kustutas ühe krokodilli nälja

TikToki kasutaja Geoffrey_Snowball tuli randa ja nägi hiiglaslikku krokodilli, kes toitu otsis. Mees viskas roomajale vorstikesi ja filmis kuidas loom need aplalt ja isukalt alla neelas.

Even crocs deserve a snag🌭 dw guys I only lost 1leg :) #fyp #foryou #australia #blacksteveirwin #NT #aborginal

Viimases kaadris on näha, kuidas krokodill vorste eirab ja kaameramehe poole hakkab astuma. Video kommentaarides on ka mainitud, et kaameramees pakub krokodillile siiski suuremat huvi, kui juba söödud lihatooted.