HEA TUJU LUGU ⟩ Mees avastas tänu lemmikloomale kodust hirmutava leiu

Mees ajas kassi koos rotiga magamistoast välja, sulges ukse ja kuulis, et elutoas algas suurem tagaajamine. Kass mängis rotiga, kes pääses lahti ning põgenes. «Läksin magamistoast välja ja vaatasin. Rotist polnud jälgegi, aga kass oli laudlina taga peidus ja skaneeris elutuba, nii et tundsin iga keharakuga, kuidas see rott passis kuskil siinsamas!»

Selgus, et võib, sest mees jätkab järgmisel hommikul: «Siin me nüüd oleme, täiesti magamata. Suutsime roti kummuti tagant minema ajada, aga see hull loom ronis mööda metallposti üles ja elab nüüd meie talvemantlite vahel. Oleme püüdnud seda nagi raputada, et rott alla kukuks, aga tulutult. Kass on võtnud sisse positsiooni nõudepesumasina kõrval ja ootab, et näriline koju naaseks. Meie teine lemmikloom, Saksa lambakoer, on selle probleemi valguses täiesti kasutu, püüab voodisse padja peale peitu hiilida.»



Kommentaarides jagatakse mehele nõuandeid, kuidas rotti tuppa kinni panna, näiteks tihendada uksealused rätikutega. Samuti soovitatakse tellida kahjuritõrje, et neid rotte terve pesakond ei tekiks.