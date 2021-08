Miks koertele väljaheited nii isuäratavad tunduvad ja kuidas seda vältida

Loomaarst Caroline Reay Metro portaalile: «Koerte kaka söömine on üsna murettekitav vaatepilt ja ma saan täiesti aru, miks lemmikloomade omanikud seda ei salli.»

Miks koerad seda teevad ja kuidas seda ebameeldivat harjumust vältida? Sellel on tegelikult mitu vastust ja lahendust.

Reay selgitab: «Põhjus, miks väljaheited nii põnevatena tunduvad, ongi esmajoones see, et koerad on oma loomuselt uudishimulikud.»

«Kui koerad näevad, kuidas nende omanikud nende tagant koristades väljaheited kätte võtavad, tunnevad nad selle vastu loomulikult huvi ja mõnel juhul näevad seda tegevust kui mängu koera ja omaniku vahel. Koerte silmis on see lustakas jaht, kes jõuab junnini esimesena.»

«Samuti on loomulik kutsikate ja noorte koerte uudishimu ja komme kõik uus ja huvitav suhu toppida. Emased koerad võivad saada selle harjumuse peale kutsikate sündi, hoides sel moel oma poegade territooriumit puhtana.»



Samuti on roll toidul, mida koerad söövad. Väidetavalt muudavad toidule lisatud suvikõrvits ja ananass koerte jaoks väljaheite ebahuvitavaks. Samas kõrgekvaliteediline loomatoit on ka väljaheitena kvaliteetsem ja käpaliste jaoks põnevam, meenutades rohkem päristoitu.