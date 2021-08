PÄEVAKÄPP ⟩ Hell ja malbe Apelsin igatseb päriskoju

Apelsin on hell ja armas kassike, kes naudib aktiivselt paitusi, kuid on õnnetu, et turvakodus tähelepanu nii paljude kassidega peab jagama. «Miks siin nii palju kasse on? Häh, kasse rohkem kui inimesi! Ma tahaks küll sellist elukohta, kus inimesi on rohkem kui mind! No okei, piisaks ka ühest inimesest, kui tal on pehmed paikäed! Lugu pean ka heast toidust ja teistest kassidest! Aga muidugi vaata, et paitusi mõlemale jagub! Latti madalale lasta ei tohiks! Ja pehmeid pesasid võiks ka olla piisavalt. Ning päikselaiguga aknalaudasid.. Oojaaa. Mis me siin ikka pajatame!? Tule parem mulle külla ja paku mulle koduke (ja need pehmed paikäed)!»