VIDEO ⟩ Maailma kõige aplam kass: Trekkie

Sageli hellitatakse lemmikloomi lisaks päristoidule ka maiustega. Tasub siiski meeles pidada, et lisapaladega on oht lemmikule liiga palju tarbetut energiat sisse sööta.

Kass Trekkie teeb kõik endast oleneva, et varastada pererahva Gregi ja Kayla tagant toitu. Nii inimestele mõeldud eineid kui ka peitu pandud kiisupalakesi.

Kayla sõnul ei ole Trekkie kinnisidee seotud ühegi meditsiinilise haigusega, vaid kass on eriti ahne. «See on lihtsalt meie looma omapära,» ütleb omanik videos.

Mõnikord ei ole kurnatud omanikel muud võimalust kui kass vannituppa sulgeda, kuni pererahvas sööb. Kuid ka see ei aita alati, sest loomake on õppinud uksi avama.

Kayla näeb kassi trikitamisi mänguna ja usub, et kass näeb toiduvargust väljakutsena. «Kui ta näeb, et sul on midagi, siis ta tahab seda.»