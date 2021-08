RÕÕMUSÕNUM ⟩ Uskumatu! Aastaid kodu otsinud kass pühkis turvakodu tolmu käppadelt

«Appppppiiii, sõbrad! Kas see kõik on päriselt, mida praegu kogeme? Näpistage meid!» jagas turvakodu sotsiaalmeedias ülevaid emotsioone.

2,5 aastat kodu oodanud Fjara kojusaamise lugu on seda erilisem, et kassi võttis enda juurde inimene, kelle juures juba elab üks väga pikaaegne koduotsija - kass Caremn, kes otsis oma päriskodu suisa 6 aastat!

«Oeh, Fjarakene, turvakodu ei ole ilma sinuta enam sama paik. Järgnevatel päevadel saab ilmselt imelik olema, et Sa seinapesas oma roosa ninanöpsuga meid ei uudista, kuid me ei saaks olla Sinu üle õnnelikumad! Viimaks ometi on Sinu südamesõbrad Sind leidnud ning teades Carmenit, kes armastab väga teisi kasse enda hõlma alla võtta, saad Sa endale parima sõbra ja julgustaja. Juba ootame, millal Carmeni abiga Su pere Sinust paikiisu välja võlub!» jagab turvakodu kassikesele häid soove.