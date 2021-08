PÄEVAKÄPP ⟩ Nähtamatu Merle ootab, et keegi teda märkaks

Kõik, mida Merle vajab, on see, et keegi talle lihtsalt võimaluse annaks. Võimaluse näidata, kui hea kiisu ta sisimas on. Võimaluse, et keegi tulevikus saaks tagasi vaadata ja öelda: «Jumalale tänu, et ma ikka selle Merle võtsin». Merle ootab just seda päeva, kannatlikult ja vaikselt.