Tartus visati kass julmalt viienda korruse aknast välja

9. augustil kirjutas Tartu Postimees, et juhtum leidis aset Tartus Pika tänava korrusmajas ning loomapiinaja suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Kass Pätule ulatas abikäe MTÜ Tartu Kassikaitse, kes toimetas ta kiiresti kliinikusse abi saama. Tartu Kassikaitse sõnul on nii kõrgelt alla kukkunud kassidel tavaliselt hulgitraumad, paljudel lausa sellised, et peab nad eutaneerima.

Pätu viidi kiiresti Maaülikooli kliinikusse, kus selgus, et tal on palju õnne olnud – ei olnud luumurdusid, siseorganid, põis polnud rebenenud, kuid kahjuks oli tal ulatulik suulaelõhe, mis on enamikel kõrgelt kukkunutel, ja selle raviks tuli teha operatsioon.