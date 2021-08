PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib äärmiselt malbe, rahulik ja armas Pääru

Pääru on üks ütlemata malbe kassike. Pesaleidja kassitoas meeldib talle mõnes pesakastis pikutada, ümbritsevat jälgida. Ta võib tunduda hall hiireke, kuna ei jookse kohe külalistele uksele vastu. Kuid, sellest ei tohi lasta end eksitada - Pääru on väga sotsiaalne ja pailembeline kiisu. Teda saab kenasti sülle võtta ja nunnutada, ta võtab kõik meeleldi vastu. Ta lihtsalt ongi niivõrd rahulik ja malbe kass, kes on väga leplik ja armastav.

Välimuselt on Pääru kauni triibulise kasukaga, mida ilmestavad ka mõned valged laigud. Ta on ka üpriski suurt kasvu kassipoiss! Ideaalne kooslus, et olla täiuslik kaisukiisu. Pääru lepib hästi ka teiste kassidega ning temaga ei ole kunagi mingeid probleeme.

Pääru on FIV positiivne kass. See ei vaja ravi ega muuda tema elukvaliteeti, lihtsalt on ta haigustele vastuvõtlikum. FIV-ist saate lähemalt lugeda Pesaleidja blogist.

Pääru on läbi teinud kõik vajalikud protseduurid, st on vaktsineeritud, kiibitud, kastreeritud ning saanud parasiiditõrje. Ta tuleks juba kohe täna oma koju, kui tema inimene ta ära tunneb! Kui Pääru tundub sobiv kass just sulle, kes sa seda loed, siis mine talle külla ja tee armsa Pääru-poisiga tutvust! Selleks palun tutvu looma võtmise tingimustega ning täida loomasoovija ankeet.