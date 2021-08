NUNNU GALERII ⟩ Koerasõbrad marssisid laupäeval kartlike kutsude heaks

«Kartliku või alles treenimisel koeraga võib linnas liikumine olla väljakutse, sest lisaks linnamelule on palju koeraarmastajaid, kes sooviksid koerale pai teha. Koerale võib see olla hirmutav või treenimist raskendav kogemus. Eesti Loomakaitse Seltsiga soovime populariseerida kollase lindi kandmist, et neljakäpalised tunneksid linnas liikudes ennast paremini,» jagas koeraomanik ja ELS-i kommunikatsioonijuht Agnes Blank.