9 viisi, kuidas luua oma koeraga tugevam side

Õpeta koerale uusi trikke

Koolitus on suurepärane võimalus luua tugevam side oma koeraga. Sa võid treenida tema põhikäitumist või hoopis midagi keerukamat, kuid koolitus aitab sinu koera aju treenida. Ja loomulikult tänu sellele veedate te koos palju rohkem aega.

Tehke koos trenni

Treenimine pole kasulik mitte ainult sinu ja koera heaolule, vaid võib aidata teil saada ka kõvasti lähedasemaks. Jalutuskäik või jooksutiir on suurepärane viis vahva rutiini loomiseks. Samuti võib see anda koerale võimaluse näha uusi paiku ja tunda uusi lõhnu.

Ole koera mängukaaslane

Mõnikord võib su koerale meeldida üksinda mängida, kuid tihti meeldiks talle mängida just koos sinuga. Olles aktiivne mängus osaleja, saab koer tugevdada oma sidet teiega. Bristoli ülikooli avaldatud uuringu kohaselt võib regulaarne ja aktiivne mäng vähendada ka probleemset käitumist.

Lähedus läbi hoolitsuste

Kiire hoolitsussessioon ei hoolda mitte ainult koera karvkatet, vaid tänu füüsilisele lähedusele võib hakata kasvama ka vaimne lähedus.

Sööda oma koera aeg-ajalt käest

Paar korda nädalas maiustustega käest söötmine on veel üks viis oma lemmikuga erilise sideme loomiseks. Kuna loom peab sinu käest sööma ettevaatlikult, sunnib see teda keskenduma sulle ja sinu käskudele.

Hellitused-hellitused-hellitused...

Kui hellitad oma koera, on oluline, et ta teaks, et tal on sinu täielik tähelepanu. Võta aega, tee lisapingutusi ja suuna kogu oma tähelepanu koerale, kui teda hellitad. Vaata, mis talle kõige rohkem meeldib. Kas kõrvade paitamine? Või hoopis kõhu alt sügamine? Anna talle pidevalt teada, kui hea kutsa ta on, sest ta on kohe kindlasti hea kutsa.

Loo kaisutusaeg

Koeraga koos olla on tervislik, kuid samas ka rahustav ning hea. Diivanil pikutamine, voodil istumine või oma parima sõbraga põrandal mõneks ajaks kaisutamine on suurepärane viis sideme loomiseks. Füüsiline kontakt loob turvatunde ja mugavuse.

Pidev suhtlus

Järjepidev ja positiivne suhtlus on sideme tugevdamise oluline osa.

Anna talle aeg-ajalt ruumi

Mõnikord on võimalus oma koeraga tugevama sideme loomiseks anda talle koht, kus ta saab üksi olla. Loomal on vaja kohta, kuhu ta saab taganeda, kui tal on vaja mõneks ajaks minna, kui tunneb ennast ülekoormatuna või on soov hoopis teha rahulik uinak.