PÄEVAKÄPP ⟩ Vahva poolvunts Luka otsib kodu juba 3 aastat

Luka ehk ei ole esimene, kes sulle toas vastu jookseb, kuid ta on uudishimulik, kõik inimese tegevused on ju vaja üle nuuskida ja uurida. Tervisekontrolli ta veel väga ei armasta ja sülekass ta täna veel pole, aga me on kindel, et see kindlasti turvalises kodukeskkonnas muutub ja saab minna ainult paremuse poole.