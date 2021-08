Veterinaar selgitab, mis ootab sind ees, kui kass murrab luu

Ootamatusi tuleb elus ette ka lemmikloomadega. Kui sinu kassiga on juhtunud õnnetus, tuleks ta kindlasti loomaarsti juurde kontrolli viia, sest osad kahjustused ei pruugi endast visuaalsel vaatlusel märku anda.

Luumurru põhjuseks on peaaegu alati trauma luudele. Kõige enam juhtuvad säärased õnnetused õues, näiteks kõrgelt kukkudes, teiste loomadega kiskudes või sõidukite ette jäädes. Kahjuks on aeg-ajalt ka juhtumeid, kus looma kannatused on põhjustanud inimene, näiteks löömise, tulistamise teel, tõdes dr. Sargsyan. «Sel suvel on nii palav, et inimestel on aknad lahti. Seetõttu on meil ka kliinikus erakordselt palju kasse, kes on aknast alla kukkunud,» lisas ta.

Ühel sellisel kassil oli liigesesisene luumurd ning tema reieluu oli täiesti kildudeks, rääkis dr. Sargsyan. «Luu kokku panemine võttis 5 tundi, samuti tuli kasutada looma luukude, et ulatuslikku defekti katta. Protseduur lõppes edukalt ning loom taastus mitu nädalat puurirežiimil. Praeguseks saab kass juba liikuda,» rõõmustas veterinaar. Taastumine võtab aga veel veidi aega.

Mõne looma puhul esineb ka kaasasündinud või hiljem saadud haigusi, mis soodustavad luude struktuuri ja tugevuse muutumist, mistõttu võib see murduda üsna lihtsalt, isegi tee peal kõndides. Luude tervise seisukohalt on oluline, et kass saaks õiges koguses tasakaalustatud toitu. «Meelde tulevad mõned kassid, kelle luud murdusid seepärast, et nende peamine toit oli liha. Mineraalained looma kehas ei olnud tasakaalus ning see muutis luud nõrgaks,» rääkis dr. Sargsyan.

Kuidas tunda ära luumurdu?

Loomaomanik ei pruugi alati ise aru saada, et tema lemmikul on murdunud luu. «Diagnoosi saab panna ainult loomaarst, guugeldamine ei ole variant,» ütles veterinaar. Jäsemeluude murdumisele viitab see, kui loom lonkab ega toeta keharaskust haigele kohale. Vahel võib isegi märgata, et jäse ripub lõdvalt või on viltu. Luumurd põhjustab valu ning turset, otsida tasuks ka verevalumit. Avatud murdude puhul on luu on silmaga nähtav ning sellega kaasneb veritsus.

Vaagnapiirkonna traumade puhul ei suuda loom püsti tõusta. Sellisel juhul võib kahtlustada ka traumat seljaajule ning närvidele. Alalõua trauma puhul võib kass hoida suud kas täiesti või pooleldi lahti ning tema näopiirkonnas esineb asümmeetriat.

Dr. Sargsyan rõhutab, et igasuguse murrukahtluse korral on oluline arsti poole pöörduda. «Arst annab loomale valuvaigistit, teeb vajalikud uuringud ja röntgenpildid, kinnitab vigastuse ja hindab looma seisundit,» selgitas ta. Arst peab välistama, et looma häda ei põhjusta sidemete või kõõluste rebend või mingi neuroloogiline probleem, mis võib luumurrule sarnasel väljenduda.