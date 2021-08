Koer hammustab just täpselt nendel üllatavatel põhjustel

Kõik lapsed ja täiskasvanud peaksid teadma ja õppima, kuidas koerte läheduses käituda ning end hoida. Õigete meetmete kasutamisel on võimalik kõik halvad harjumused koeras välja juurida. Samuti on võimalik õpetada koer ka mitte hammustama.

Koera vastutustundlik omamine ja kasvatamine on oluline kõigi turvalisuse tagamiseks.

Miks koerad hammustavad?

Kõige sagedamini hammustavad koerad siis, kui nad tunnevad end mingil moel ohustatuna. See on loomulik instinkt, mis on kodustatud koertel endiselt olemas. Seetõttu on oluline, et kõik, kes koeraga suhtlevad, mõistaksid, mis võib selle agressiivse käitumise esile kutsuda.

Koer võib hammustada, et kaitsta ennast, oma territooriumi või oma karja liiget. Emakoer kaitseb ägedalt ka oma kutsikaid.

Koera ehmatamine selja tagant lähenedes võib teda vihastada. Koera eest põgenemine võib isegi mängu ajal neid vihastada. Koer võib arvata, et see on osa lõbust. Põgenemine võib mõnel tõul esile kutsuda karjakäitumise või röövelliku jälitamise.

Hirmuäratavas olukorras olev koer võib hammustada kõiki, kes talle lähenevad.

Vigastused ja haigused on samuti tavalised põhjused, miks koer võib hammustada. Kui koer ei tunne end hästi või tal on valud, ei pruugi ta isegi soovida, et ta lemmikinimesed tema juurde läheksid või teda puudutaksid.

Koeraomanikuna pead võtma vastutuse oma koera koolitamise eest. Sina vastutad oma koera käitumise eest ja oled esimene kaitseliin koera hammustuste ärahoidmisel. On oluline, et sa teeksid kõik endast oleneva, et teistel oleks ohutu.

Suhtle oma koeraga. Lase tal rahulikes ja heades tingimustes kohtuda ning suhelda erinevat tüüpi inimestega.

Lase oma koeral regulaarselt kokku puutuda erinevate olukordadega nagu teised koerad, vali müra, suured masinad, jalgrattad või muu, mis võib hirmu tekitada. Alusta seda koolitust juba kutsikaeas ning hoia kõik hirmutekitavad olukorrad alati positiivsena.