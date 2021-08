VIDEO ⟩ Kuldaväärt vaatepilt: koer pani autol tagasikäigu sisse ning alustas sõitu

Pere naaber Anna Sabol oli šokis, kui vaatas aknast välja ja nägi politseiautosid, mis seisid tänaval. Tavapäraselt on nende naabruskond vägagi vaikne.

Suureks üllatuseks selgus, et politseinikud jälitavad autot, mida juhib tema naabri must labrador.

Lugu sai alguse sellest, kui labrador teadmata põhjustel autosse sattus ning kogemata käigukangi tagasikäigu asendisse liigutas. See pani auto peaaegu tunniks ajaks liikuma.



«Ma naersin, kui sain teada, et autot juhib naabrite koer. Ütlesin, et nad peaksid andma sellele koerale juhiloa, sest ta sõidab palju paremini kui mõned kogenumad juhid», sõnas Anna.



Politsei sõnul astus koera omanik korraks autost välja ja sel ajal lükkas koer kogemata käigukangi sisse.