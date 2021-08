VIDEO ⟩ Võrumaal vaid meetrise keti otsas elanud noor koer õpib usinalt elu nautima

Praegu viibib Jacki MTÜ Aita Mind Koju juures varjupaigas. Varjupaiga perenaine Irmeli Grönberg läks koera päästma kuulutuse peale, kus seisis, et soovitakse ära anda 8-kuune koer. Juba pildi põhjal oli aru saada, et koera elutingimused polnud kiita.

Kohapeal selguski, et kutsikaohtu koer elas vaid meetrise keti otsas, oli alakaalus, samuti polnud tal korralikku kuuti. «Lühikesed ketid on meie riigis küll väga popid, aga nii lühikest ei ole ma enne näinud,» sõnas Grönberg, kes on varjupaiga pidamisega tegelenud ligi neli aastat, Lemmikule antud kommentaaris, et isegi tema jaoks oli vaatepilt erakordne.

Jackist jäi pere juurde maha veel kaks koera, kellest Grönberg teavitas põllumajandus- ja toiduametit. Naise sõnul on see Võrumaa perekond varemgi võtnud endale loomi, kellest on hiljem loobunud, seega soovitab ta väga põhjalikult alati kontrollida inimeste tausta, kellele oma loomi loovutatakse, et nad ei satuks halbadesse kätesse. Samas möönab naine, et ka temal endal on väga raske pahatihti valida, kellele loomi loovutada.