Blogija Thyme0ut astub julgelt Justini ja Triinu Liisi käitumisele vastu

Suunamudija Triinu Liis McNairni kadunud kasside teema on mitu päeva loomasõprade kirgi kütnud. Täna selgus, et seni väidetu on kõik vale, kassid viis halva kuulsusega varjupaika naise enda abikaasa Justin. Loomade halb kohtlemine on tõsine teema ja esimesena on selle vastu välja astunud toidublogija Getter Madison, Instagramis tuntud kui Thyme0ut.