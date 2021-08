FOTO ⟩ Kadunud lemmik: Lennusadama juures eksleb papagoi

Täna kella 18 paiku postitati Kalamaja Facebooki gruppi foto Tallinnas Lennusadama juures ekslevast viirpapagoist. Kuna viirpapagoid elavad looduses Austraalia mandriosas, on tegu tõenäoliselt kellegi kaotsi läinud lemmikloomaga.

Ühe pealtnägija sõnul olla papagoid nähtud juba eile Kalamaja pargis uitamas, mis tähendab, et ta on omapead ekselnud juba pikemat aega.

Postitust on jagatud ka Kadunud ja leitud papagoide Facebooki grupis ja Papagoide Facebooki grupis, kuid seni tulutult. Oluline on siiski märkida, et tegelikult tuleks leitud hulkuvast loomast või linnust teada anda kas varjupaigale või kohalikule omavalitsusele.