Südamevalus perekond tegi lahkunud lemmiku mälestuseks imeilusa žesti

Kesk-Inglismaal Ketteringi linnas elav Carli Louise Johnson koos abikaasa Aaroni, ema Julie ja kasuisa Danieliga otsustasid oma armastatud Ollie mälestuseks viia parki tennisepalle täis kastid, et teised lemmikkoerad saaksid tunda seda, mida nende Ollie.

Ollie oli 11-aastane husky ja collie segu, kes suri möödunud kuul vähki. «Me saime Ollie kutsikana. Siis elasin ma veel ema juures, aga kui mul tuli aeg kolida, ei suutnud ema ega mina Olliest lahti lasta ja nii me jagasime teda,» rääkis Carli.

Igal kastil on Ollie foto ja silt kirjaga: « Palun võta üks ja mängi! Ära unusta oma päeva jagada ka meiega #PlayballwithOl. » (toim. - #MängipallikoosOliga)

Üks kast on haljasalal Carli ja Aaroni maja vastas. «Olen juba näinud teisi koeri Ollie tennisepallidega mängimas ja see on nii armas vaatepilt.»