VIDEO ⟩ Veterinaarid kummutavad kassidega seotud müüte

Eesti Väikeloomaarstide Selts pani 8. augustil peetud ülemaailmse kassipäeva puhul kassiomanikele kokku kaks õpetlikku videoklippi, et aidata neil oma nurruvat lemmikut paremini mõista. «Iga kassiomanik teab, et kassid on salapärased ja isepäised olevused, keda mõnikord võib olla keeruline mõista,» kirjutab selts sotsiaalmeedias.

Esimeses videos räägib doktor Olga Aldžanova-Kondina kassidele spetsialiseerunud loomakliinikust Cat Clinic lähemalt kasside erinevates käitumismaneeridest, näiteks sellest, miks kassid mäuguvad või suud paokil hoiavad.

Samuti purustab veterinaar müüdi selle kohta, et emane kass peab kord elus sünnitama.

«Emotsionaalset ega meditsiinilist põhjendust siin lihtsalt ei ole, miks kass peaks sünnitama. Kasside aju ja tunded ei ole nii keerulised, et emane kass unistaks kassipoegadest. Kui me räägime tervisest, on olukord hoopis vastupidine - kassi steriliseerimisel vähendame emakakaela põletiku ja piimanäärme vähi riski, rääkimata sellest, et aitame kodutute kassipoegade populatsiooni kontrolli all hoida,» selgitab ta.

Teises videos räägivad veterinaarid Olga Svjatkovskaja ning Anna Simhes Haabersti Loomakliinikust veel mõnedest kasside kohta käivatest müütidest. Näiteks selgitavad nad, et kui kass vaatab sinu silmadesse, siis vajab ta tähelepanu ja suhtlemist, mitte süüa.

Olga Svjatkovskaja on sügavama kassihuviga loomaarste ühendava Eesti Kassiarstide Ühingu asutaja ja president! Rohkem teavet ühingu tegemiste ning selle kohta, kuidas nii omanikud kui loomaarstid saavad kliinikus käimise kassi jaoks võimalikult meeldivaks muuta leiab ühingu kodulehelt.

Mõlemad videod on tehtud veterinaaride poolt, kelle kliinikutele (Cat Clinic ja Haabersti Loomakliinik) on kassiarste ühendava International Society of Feline Medicine poolt omistatud kassisõbraliku kliiniku kvaliteedimärk.