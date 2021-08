Hoia oma lemmikut! Kuidas olla neljajalgsele äikesetormi ajal toeks?

Leia lemmikule turvaline koht . Lemmiklooma jaoks ohutu ja turvaline koht aitab tal tunda ennast rahulikuna. Kindel tuvaline koht äikesetormi ajal on väga tähtis, sest paanikas loom võib hakata mööda maja ringi jooksma. Ja kui looma turvakoht on äikesemürast isoleeritud, siis ei pruugi lemmik tormi üldse kuulda.

Jalutuskäik enne tormi. Füüsiline aktiivsus on hea viis ärevust maandada.

Mängi rahustavaid helisid. Väldi äikese ajal äkilise ja valju müraga häälte tekitamist, kuna see võib lemmiklooma stressi suurendada. Selle asemel mängi rahustavat muusikat või lase neljajalgsele telefonist heli, mis aitaks tormimüra blokeerida.

Osta lemmikule riided. Mõne lemmiku jaoks on äikese ajal rahustav kanda spetsiaalset riietust - nimelt on olemas ärevust leevendavad rõivad loomadele, millel on väidetavalt rahustav toime.