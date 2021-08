Hoia oma lemmikuid! Kuidas olla neljajalgsele äikesetormi ajal toeks?

Leia oma lemmikule turvaline koht



Lemmiklooma jaoks ohutu ja turvalise koha leidmine võib aidata tal tunda ennast rahulikuna. Looma jaoks tuvalise koha tagamine äikesetormi ajal on tähtis, kuna vastasel korral võib loom hakata mööda maja ringi jooksma. Samuti on turvalise koha eeliseks see, et kui koht on äikesemürast isoleeritud, ei pruugi lemmik tormi üldse kuulda.