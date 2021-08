PÄEVAKÄPP ⟩ Neli aastat päris oma kodu otsinud Adele ooteaeg näib lõputu

Hoiukodus olles on Adele läbi teinud suure muutuse – pesasügavustes peitvast kassist on saanud tõeline mänguhiirte kütt. Adele ei ole valiv, ta võib mängida nii kommipaberiga kui ka väikese palliga, peaasi, et oleks lõbus. Sellest lõbusam on ainult siis, kui hoiukodus elav kass mänguga kaasa tuleb – teised kassid on maailma parimad mängukaaslased! Ka toidu suhtes ei ole ta pretensioonikas, oluline on vaid see, et jaguks energiat müramiseks.