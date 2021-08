Madratsi leidnud karu nautis mugavat äraolemist täiel rinnal

See karu teab, kuidas elu nautida! Karud külastavad sageli inimeste eluaset, et endale meelepärast toitu leida, kuid enamasti saavad nad maksimaalselt mõned kalaluud ja lihajääke. Kanadast pärit must karu aga leidis prügi seast madratsi ja sättis endale mugava sviidi väärilise aseme.