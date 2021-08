FOTO: @50 Shades of Nature kuvatõmmis

Südantliigutav sõprus ja usaldus FOTO: @50 Shades of Nature kuvatõmmis

Koerad on truud ja oma peremeestesse väga kiindunud. Lisaks on nad hästi treenitavad, mistõttu just koeri kasutatakse teenistuses ja koolitatakse inimesi abistama.