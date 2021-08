PESALEIDJA KINNITAB ⟩ Triinu Liisile määrati kassidega vale käitumise eest kopsakas trahv

Seni suure loomasõbrana tuntud Triinu Liis jälgijate jaoks ei jäänud kauaks märkamatuks, et äkitselt kadusid naise sotsiaalmeedia piltidelt ja videodest pere kaks kassi. Triinu Liis keeldus pikalt kassidega seoses üldse kommentaare jagamast. Kuna inimeste mure ei lahtunud ja küsimusi esitati järjest enam, hakkas suunamudija küsijaid blokeerima.

Loomade kohta pärimine häiris Triinu Liisi silmnähtavalt. Instagrami live-des teatas naine, et on sadu kordi kasside teemal vastanud ja tema jaoks on teema ammendatud. Samuti on ta väitnud nii ajakirjanikele kui oma jälgijatele, et on kiisude saatuse ja praeguse elu kohta teinud vähemalt viis videolugu. Paraku pole toimetusele teadaolevalt keegi neist ühtegi näinud, samuti pole keegi kuulnud ka vastuseid kasside kohta.

Triinu-Liis McNairni endised kassid FOTO: @triiinuliis Instagram

Toimetus sai vihje suunamudijale lähedal seisvalt isikult, et kasside loovutaja MTÜ Pesaleidja on Triinu Liisile mitme lepingupunkti rikkumise eest määranud krõbeda trahvi. Väidetavalt puudutavad kõnealused rikkumised looma kohta info mittejagamist, loomade heaolu tagamise kahtlustust, keeldu omavoliliselt loomi eutaneerida ja probleemide tekkimisel viivitamatut ühenduse võtmist loovutajaga. Trahvi suurus on väidetavalt sadades eurodes.

Uurisime Pesaleidjalt, kas laekunud info vastab tõele.

Vastab Pesaleidja juhataja Johanna Miedel

Oleme korduvaid kirju, kõnesid teinud, millele Triinu Liis McNairn on lubanud vastata, aga meid on süüdimatult lollitatud. Saatsime leppetrahvi lepingu rikkumise eest, et ta selle hirmus meie kasside osas tagasisidet annaks, kuid veiderdab endiselt edasi. Edasine samm on tehtud ning tegeleme kambaga nende kasside saatuse teadasaamise nimel.

Triinu Liisilt endalt kommentaare saada ei õnnestunud.