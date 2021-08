TÕEHETK ⟩ Sinirebase varjupaik Triinu Liisi kassidest: Jah, nad vist olid meil

Loomade kohta pärimine häiris Triinu Liisi silmanähtavalt. Instagrami live'ides teatas naine, et on sadu kordi kasside kohta vastanud ja tema jaoks on teema ammendatud. Samuti väitis ta nii ajakirjanikele kui ka oma jälgijatele, et on kiisude saatuse ja praeguse elu kohta teinud vähemalt viis videolugu. Paraku pole toimetusele teadaolevalt keegi neid näinud, samuti pole keegi kuulnud selgeid vastuseid kasside saatuse kohta.

Toimetus sai vihje Triinu Liisi tundvalt inimeselt, kes ütles, et kasside loovutaja MTÜ Pesaleidja on naisele mitme lepingupunkti rikkumise pärast määranud krõbeda trahvi. Kuuldavasti puudutavad rikkumised looma kohta info mittejagamist, loomade heaolu tagamise kahtlustust, keeldu omavoliliselt loomi eutaneerida ja probleemide tekkimisel viivitamatut ühenduse võtmist loovutajaga. Trahvi suurus on väidetavalt sadu eurosid.

Vastab Pesaleidja juhataja Johanna Miedel Oleme korduvalt kirjutanud ja helistanud, Triinu Liis McNairn on lubanud vastata, aga meid on süüdimatult lollitatud. Saatsime leppetrahvi lepingu rikkumise eest, et ta selle hirmus meie kasside kohta tagasisidet annaks, kuid ta veiderdab endiselt edasi. Edasine samm on tehtud ning tegeleme kasside saatuse väljaselgitamisega.

8. augustil avaldas Triinu Liis enda Instagrami kontol vastulausena story'd, kus selgitab toimunut. Ta väidab endiselt, et artiklis räägitu on vale ning ta on kasside käekäigu kohta korduvalt informatsiooni jaganud.

«Umbes 7–8 aastat tagasi võttis Mallu endale Pesaleidjast kaks kassipoega, kelle meie Kristoga (Triinu Liisi endine abikaasa) omakorda mõne aja pärast endale võtsime. Nad elasid meiega rõõmsalt kuus aastat. Siis läksime me Kristoga lahku ja ma jäin lapsega üksinda. Töötasin kahes kohas, Justinit siis polnud ja hoolitsesin üksinda kodu eest. Kuna mu tööpäevad olid väga hullumeelselt pikad, vahel lausa 10 tundi, läksid kassid stressi.

Sel ajal, kui laps oli minuga, oli mu prioriteet laps, nendel nädalatel, kus last minuga polnud, rabasin hullult tööd.

Kassid olid nii palju üksinda, et tundus ainuõige neile uus kodu otsida. Siis aga tekkisid mingid aktivistid, kes rääkisid uudistes ja igal pool, et Triinu Liis lasi oma kassid magama panna, mul tekkis trots ja ei tahtnud sel teemal enam sõna võtta.

Ma ei ütle, et ma neid (kasse) ei igatse ega kahetse oma tegu. Ma ei arva, et loomade hülgamine oleks ilus tegu. Aga ma olin nendest viis tuhat korda juba rääkinud ja oma tegu selgitanud, trotsiga enam ei tahtnud. Olen sel teemal nii palju laive teinud, sellest rääkinud ja igale kirjale vastanud.

Pesaleidja lepinguteema – kaks päeva tagasi just rääkisin Pesaleidjaga ja ütlesin, et annan esimesel võimalusel uue omaniku kontaktid neile. Veel kord, ühtegi kassi ma tapnud ei ole, nad on uues kodus. Kindlasti ei tunne ma uhkust, et loomad hülgasin. Ma ei tahtnud sellest ka rääkida seetõttu, et mul on nii palju vaatajaid ja ma ei tahtnud näidata, et loomade hülgamine mingil viisil okei oleks.

Ma ei tea, kuidas seda lahendada. Pesaleidjaga ma olen rääkinud. Mind postitati kuskile kassigruppi. Siin pole midagi, mida ma teha saaksin rohkemat või mida inimesed minult ootavad. Avalikku vabandust, et ma leidsin neile uue kodu, või?

Ma ei tahtnud sellest kõneleda, sest noh, minu kontot vaatab nii palju inimesi. Ma ei taha näidata eeskuju, et see on jumala okei oma loomi ära anda. Aga kassitapja ma ka ei ole, you guys.

Nüüd oleks muidugi kõik teine, kui siin on Justin ja pereelu stabiilne. Aga siis, kui ma nad ära andsin, olin ma üksinda ja see oli parim lahendus. Ma ei osanud tol hetkel muud teha.»