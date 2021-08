Kas see on kalanäoga inimene või inimhammastega kala?

2. augusti õhtul oli Martin Jennetti kai ääres kala püüdmas. Ta oli konksul Capecodi rist-karpkala, tuntud ka kui lambapea kala. Mees ütles, et lambapea püüdmine on piisavalt raske. Nüüd plaanib ameeriklane oma saagi silmatorkavasse kohta riputada.

Lambapea ehk Capecodi ristkarpkala on süvamereline, külgsuunas kokkusurutud peaga merekala, millel on teravad seljauimed. Tavaliselt ulatub see 25 kuni 50 sentimeetrini. Sellel on suur suu ja inimese hammastega sarnased hambad, mida kalad kasutavad austrite ja koorikloomade närimiseks.