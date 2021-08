VIDEO ⟩ Kahepealine madu sööb isukalt mõlema suuga hiiri

Brian Barczyk näitas videos söövat kahepealist California kuningboad Ben´i ja Jerryt. Mees ütles, et roomaja on nüüd neli ja pool aastat vana. Ta ostis mao kolm aastat tagasi sõbralt.

Barczyk selgitas, et biitsefaalia ehk kahe pea olemasolu ühel kehal on haruldane nähtus, mis võib tekkida geneetiliste ja keskkonnahäirete tagajärjel embrüo arengu ajal. Loomade hulgas on kõige tavalisemad kahe peaga maod ja kilpkonnad. Samuti märkis ta, et kahepealiste loomade keha sisemine struktuur ei erine sageli nende ühepealistest sugulastest. Näiteks Benil ja Jerryl on üks kõht kahe jaoks.