PÄEVAKÄPP ⟩ Noor kaunitar Lille otsib südamesõpru

Lille on noor emane kiisu, kes hetkel harjub uute elamistingimustega. «Mis asja, siin on nii puhtad pesad? Te sööte toitu kaussidest? Ääm, ja mis asi see veel on?» küsib Lille, kui käpaga õrnalt mänguasju liigutab. Lille pole varem nii head kohtlemist tunda saanud, kuid turvakodu poolt pakutavad tingimused ei ole veel pooltki nii head, kui need, mis Lillet päriskodus võiksid oodata. Seal oleks ju täitsa isiklikud paikäed, oma isiklik pesa, mänguasjad ja palju muudki.