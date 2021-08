Kass, kes varastab naabritelt kõike, mis hambusse mahub

Chinale meeldis tulla ja minna siis, kui talle endale meeldis ja perenaine teda ei takistanud. Aga paraku oli kassil harjumus kõik hambusse mahtuvad asjad naabrite juurest koju tassida. Otse välja öeldes käis kass vargil. Ühel päeval, kui naise välisukse ette oli kokkuveetud asjadest lausa kuhjake kogunenud, otsustas perenaine, et nüüd aitab ja paigaldas valvekaamera.

Kass tõi näiteks pisikesi puuklotse, justkui oleks tal ehitus pooleli. Väikese kingipakikese. Ilutulestikku ja paki sigarette. Kass teadis, millised asjad käivad paaris, kui tuli koju sokiga, läks ta kohe teise järele ja tõi ka selle ära. Välgumihklid ja kiisude mänguasjad. Kui perenaine asjad tagasi naabritele viis, olid need õige pea tagasi kodutrepil ja ta sai kassi etteheitva pilgu osaliseks: "Hei, kas sa ei mõista, et ma tõin need sulle?"