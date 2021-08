Norras saavad hundid vabalt elada vaid väga piiratud alal

Teoorias peaksid Norra ligi 70-isendilisest hundipopulatsioonist hunditsoonis elavad isendid olema kaitse all, samas kui ülejäänutele peetakse jahti. See on nii siiski vaid teoorias. Vaatamata looduskaitseseaduses ja Berni konventsioonis sätestatud range kaitse nõudele, on Norra valitsus viimasel neljal aastal andnud loa ka hunditsooni huntide küttimiseks, hukates seal nende aastate jooksul kokku kuus karja. Nimelt on Norra kliima- ja keskkonnaministeerium leidnud, et neile sobib, kui hundikarju elab hunditsoonis vaid 4-6 ja mitte mingil juhul rohkem. Nende hinnangul on hundipopulatsiooni kriitiliselt ohustatud tasemel hoidmine «avalikkuse huvides» ning hundijahi lubamine kasvatavat usaldust valitsuse vastu. Seda vaatamata uuringutele, mis näitavad, et enamik Norra elanikkonnast (sh hunditsooni elanikest) on võsavillemi suhtes positiivselt meelestatud, kirjutab Laura Kiiroja Looduskalendris.