Loomakaitse selts ja Vanalinna Päevad kutsuvad loomade heaks liikuma

Sel aastal pööratakse tähelepanu koertele, kes ei soovi, et neid puudutatakse. Koerad, kes ei soovi võõrastega kontakti, on tähistatud kollase lindiga. Kollane lint ei tähenda, et koer on kuri, vaid seda, et ta võib olla kartlik, treeningus, haige, ebakindel, kurt või pime. See on omaniku viis öelda: palun, küsi luba, enne kui lähened.