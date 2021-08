Eesti Loomakaitse Selts ja Tallinna Vanalinna Päevad kutsuvad loomade heaks liikuma

Sellel aastal pööratakse tähelepanu koertele, kes ei soovi, et neid puudutatakse. Koerad, kes ei soovi võõrastega kontakti, on tähistatud kollase lindiga. Kollane lint ei tähenda, et koer on kuri, vaid ta võib olla kartlik, treeningus, haige, ebakindel, kurt või pime. See on omaniku viis ütlemaks: palun küsi luba, enne kui lähened. ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuhil Agnes Blankil on endalgi kartlik koer: «Kartliku koera omanikuna on suurim väljakutse hoida linnapildis enda koer stressivabalt. Oma siniste silmadega võlub ta iga mööduja, kuid võõra inimese füüsiline lähenemine tekitab talle tohutut hirmu. Sooviks, et inimesed oleksid teadlikud, mida kollane lint tähendab ja küsiksid luba kui soovivad koerale läheneda. Muidu on koera treeningus 5 sammu edasi ja 3 tagasi».