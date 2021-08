Sofi kohta võiks öelda täieõiguslik haldjakass. Kui tema oma koheva ja ebamaiselt vastu maad hõljuva kasukaga turvakodus ringi liigub, jätab ta kõigil hinge kinni. Just niivõrd ebamaine on meie väike kassitirts! Iseloomult on Sofi sama hell ja malbe nagu haldjas - armastab paitusi, nurru põristada ja inimese lähedusse hoida. Suurest kärast ja möllust jääb Sofi sageli eemale ja eelistab pigem rahulikumaid tegevusi.