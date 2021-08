VIDEO ⟩ Austraalia papagoid on ellujäämiseks õppinud selgeks uue triki

Linnud on selgeks õppinud, kuidas avada elumajade ümbruses olevaid prügikaste ning sealt toitu hankida. Hiljuti tehtud uuring avaldab, et kakaduudel on prügikasti rüüstamiseks ja selle kaane avamiseks erinevad tehnikad, mida nad üksteise pealt õpivad.