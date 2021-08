MEELESPEA ⟩ Kuidas aidata hätta sattunud piiritajat?

Eesti Metsloomaühing kirjutab sotsiaalmeediapostituses, et piiritajaid aetakse tihti segamini teiste linnuliikidega – näiteks on piiritajaks peetud nii kakupoega, kullipoega, kotkapoega, aga ka varesepoega, tiiru, varblast ja rästast.

Ühingu sõnul on kõige mõistlikum teguviis maas lebava piiritaja leidmisel teha temast pealtvaates pilt, et saada teada, kas lind on piisavalt suur, et ise lennata või vajab ta hoiukodu, ning saata see ühingu Facebooki sõnumitesse või e-mailile info@metsloom.ee.