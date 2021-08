PÄEVAKÄPP ⟩ Jääkarukass Eskimo on oma iglu otsingul

Eskimo on vahva lumivalge kassipoiss, kelle kohta võib küll varsti öelda, et «sada kilo meheilu». Eskimo on tõeliselt mõnus nurrumootor, kelle suures kehas on ka üüratult suur süda. Eskimo armastab inimese tähelepanu ning turvakodu kassikambritesse astudes võid kindel olla, et kui sina teda veel märganud ei ole, siis tema on sulle juba ammu käpa peale pannud. Eskimo tuleb lihtsalt ise inimese juurde ja nurub tähelepanu kuniks inimene oma püha kohuse täidab. Seejärel hakkab tal peale tõeline valimiskampaania järgnevas stiilis: «Hei, vali mind, võid mulle kindel olla!» ja „«Kui sa mu kohe koju viid, siis ma luban, et võtan veel 2 kilo juurde!» ning samuti «Milleks võtta mõni kassipoeg, kui minuga saad sa sisuliselt 5 kassipoega?!».