PÄEVAKÄPP ⟩ Elunautija Rullkõrv otsib isiklikke paikäsi

See väike vahva elunautleja saabus meie hoole alla Ida-Virumaalt. Raketina põrutas see karvakera lebokasside esikolmikusse ning ta ei kavatse oma kohta enne loovutada, kui on kodu leidnud! Millist kodu siis Rullkõrv otsib?

No esiteks ikka sellist, kus on palju paikäsi! Mida rohkem, seda parem!

Neljandaks, võiks selles kodus olla väga vaja ühe elunautleja abi. Pärast päästmist on Rullkõrv võtnud nõuks, et tema tahab inimestele nende headuse eest tasuda. Ja mis oleks tema puhul veel parem, kui tasuda sellega, mida ta kõige rohkem oskab. Nii soovibki Rullkõrv aidata perekonda, kus oleks väga vaja aeg maha võtta ja õppida elu nautima. Muidugi Rullkõrv hoiatab, et õpingud on väga intensiivsed, sest lebotamist harjutatakse koos seitse päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas!