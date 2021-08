FOTO ⟩ Imeline tabamus: kas saad aru, millises asendis see hani lendab?

Linnuteadlased on sellisele akrobaatikat meenutavale manöövrile andnud ingliskeelse nimetuse «whiffling» ja see näeb välja umbes nii, nagu lind teeks õhus kukerpalli, aga ainult poole kehaga, keerates oma keha tagurpidi ning pöörates kaela 180 kraadi tagasi nii, et see jääb tavapärasesse asendisse.

Seesugust lennuviisi kasutatavad nad tõenäoliselt õhukiskjate vältimiseks ning seda praktiseerivad mitmed teisedki liigid, näiteks mustsaba-vigle.

Cornelissen rääkis väljaandele wgme.com, et on fotograafiahuviline juba lapsest saati ning eelkõige huvitavad teda just linnud, kuid haruldasi kaadreid neist pole sugugi kerge teha.

Ka selle imelise foto tegemine oli suur väljakutse. «Ilm oli väga halb, panin selga veekindla riietuse ja istusin järve kaldal,» kirjeldas mees õhustikku.

Järsku nägi ta taevas kolme hane, kuid üks neist käitus kuidagi kummaliselt. «Ma vaatasin, et üks neist ei suuda otse lennata. Arvasin, et asi on tuule ja tegin mõned klõpsud,» jätkas ta.

Alles hiljem pilte uurides avastas mees, et on teinud väga haruldase foto, kuid samas kartis ta ka, et keegi ei usu teda, sest pilt näeb välja, justkui oleks töödeldud. Siiski jagas ta seda sotsiaalmeedias ning sai rohkelt positiivset tagasisidet, teiste seas ka linnuteadlastelt.

Mida see tähendab?

Hollandi linnuteadlane Lars Soerink selgitas, et pildil nähtud lind võib olla noor isend, kes alles õpib lendama ja katsetab erinevaid asendeid.

Samas võib hani niimoodi lennata ka lihtsalt selleks, et kaaslaste ees eputada ning soovida teiste seast välja paista.