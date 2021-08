PILDID ⟩ Imearmas: vaata, kui pisikesed on vastsündinud pandakaksikud

«Nad on suurepärased!» vahendas väljaanne DW loomaaia presidendi Rodolphe Delordi sõnu.

Prantsusmaal oma peigmehel külas olnud Huan Huan on pärit Hiinast ning on emarõõmu juba varemgi tunda saanud. 2017. aastal tõi ta ilmale esimese Prantsusmaal sündinud pandapoisi Yuan Mengi.

Pandabeebid on väga erilised, kuna pandadel on väga keeruline järglasi saada. Emastel pandadel on jooksuaeg vaid kord aastas ja kestab vaid 24-48 tundi.