PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu müstiline mustik Tondu otsib kodu

Kui Tondu turvakodusse saabus, puges ta köögis oleva pesakasti kõige tagumisse nurka ning voltis oma keha, käpakesed ja saba nii tillukeseks, et need oleks mahtunud kokkumurtud vihikulehele. Kui keegi üle pesakasti serva kiikas, üritas ta ennast veelgi väiksemaks voltida: tundus, et kassikese suurimaks hirmuks oli kedagi pahandada, kui ta liiga palju ruumi enda alla võtab.

Elu kodutu olendina oli Tondus tekitanud nii sügava alaväärsustunde, et ta hakkas ennast pidama olematuks kassiks, kel pole õigust kohale Päikese all. Kuid Tondul on õigus kohale päikese all! Ning kuna nurruke ise ei oska ennast veel reklaamida, kutsume kassihuvilisi astuma ekstra sammu ja Tondut märkama: kui külla lähete, minge otsima väikest musta tondikest köögi pesakastist… või hoopis tema esimestelt avastusretkedelt mööda turvakodu.

Tondul on oma inimesele väga palju anda – tillukese südame suured aarded. Arglikkus ei tähenda, et temast ei võiks saada üliarmas kodukiisu! Väikesel õrnahingelisel nurrikul oleks inimesele pakkuda nii palju hellust ja armastust – ning samuti igatseb ta ka ise olla armastatud ja hellitatud. Kui soovid oma ellu üht hellaloomulist pisikest pesamuna, kes nii väga vajab sinu armastust ja hoolitsust, turvalisust ja hellitusi, siis Tondu on kass sinu jaoks!

Tondu on ka ise viimasel ajal olnud väga tubli ning hakanud ennast näitama nii aknalaual kui krõbinakausi juures. Kuid oma kodus läheb inimesega harjumine alati kiiremini. Tondule sobiks rahulik kodu, kus mõni sõbralik kodukass juba ees ootamas ja eeskuju näitamas. Tulevaselt oma inimeselt palume mõistmist ja kannatlikkust, et kiisuke saaks rahulikult ning oma tempos kodukassi ametit õppida.