AITA AIDATA ⟩ Raplamaa kolooniast päästetud Milli-Matilda vajab abi, et saada sobivat ravi

Sarnaselt mitmele teisele koloonia koeratüdrukule, tõi ka Milli-Matilda hoiukodus ilmale pojad. Kuigi ilmale toodi kolm koerabeebit, jäi ellu kaks. Et Milli-Matilda hambad (nii palju kui neid on) on väga halvas seisus, ei olnud ta suuteline esimese beebi lootekotti katki närima. Imeline hoiukodu perenaine Ly Aurely toetas Millit kogu sünnitegevuse jooksul ning aitas purustada ka lootekoti, kuid esimese beebi elu oli lõppenud, ilma et oleks jõudnud õieti alatagi...

Milli-Matilda poegadega. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Milli-Matildat vaevavad kahjuks kummalised hood, mis algasid juba enne kutsikate sündi ning mille põhjus on veel ebaselge ja seda põhjustav haigus diagnoosimata. Algselt arvati põhjuseks olevat kaltsiumipuudus, kuid kaltsiumi manustamine ei ole probleemi paraku lahendanud. Kuigi esmane neuroloogi visiit on juba toimunud, ei ole Milli hoogude põhjused selgunud – Milli hooge ei aita seletada talle juba teostatud röntgen ega ka vereanalüüs.

Edasiselt ja selgitamaks hoogude põhjuseid tuleb Milli-Matildale teostada MRT uuring, mille maksumus küündib ca 600 euroni. Lisanduvad ka võimaliku koevedeliku võtmisega seonduvad kulud ning teadmata on edasiste võimalike uuringute prognoosmaksumus, mistõttu vajatakse väga heade inimeste abi, et tasuda kõigi Milli-Matilda tervise ja heaolu heaks vajalike uuringute ja ravi eest. Lisaks vajab Milli-Matilda jätkuvalt ravi ka seoses nahaprobleemidega ning tema beebid veterinaari visiiti, kiipe ja vaktsiine. Samuti vajavad ravimist koera hullus seisus hambad, kuid enne neuroloogi poolt hoogude põhjuse tuvastamist ei saa hammaste raviga edasi liikuda, sest pole teada, kas Millile võib üldse narkoosi teha. Kõik need kulud on vaja kanda Eestimaa Loomakaitse Liidul.

Milli-Matilda. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Milli-Matilda ei ole ainus, kelle ravi eest Liit vastutab. Ainuüksi selle aasta juunis Raplamaa kolooniast päästetud koerte ravikulud ulatuvad juba praeguseks ca 10 000 euroni. Väga mitmete koloonia koerte tervis, sh hambad ja nahk, on paraku väga hullus seisus ning raviarved on iganädalased. Liidu vastutada on mitukümmend koera ja kassi, kes kõik vajavad ka edasiselt toitu, ravi ja hoolitsust. Üheskoos saame tagada selle, et ükski loom ei jääks päästmata ja ükski päästetud loom vajaliku ravita.

Igasugune panus on suureks abiks, et Liit saaks aidata ja teha jätkuvalt seda, mida nad teevad. Siinkohal teeb Liit ka suure kummarduse kõigile nende senistele toetajatele - ilma teieta ei oleks loomade aitamine lihtsalt võimalik!

Kui sa soovid Milli-Matildat vajaliku arstiabi saamisega aidata, siis oma panuse saad anda tehes ülekande või helistades annetustelefonile.

Ülekanne:

Selgitus «Milli-Matilda»

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)