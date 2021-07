VIDEO ⟩ Kahel käpal kõndiv kolmekäpaline koer ei jäta kedagi külmaks!

«See oli väga raske teekond ja pidevalt keerlesid peas mõtted, et mis meist küll saab. Samal ajal oli koer aga ise nii õnnelik, et ta elus on ja peab end nüüd täiesti tavaliseks perekoeraks,» rääkis tema perenaine väljaandele TeamDogs .

Perenaine otsustas videoid Dexteri vahvast oskusest ka teistele vaatamiseks jagada ning nüüd on Dexter saanud ka väikest viisi sotsiaalmeediastaariks, kelle tegemisi nii Instagramis kui TikTokis jälgivad kümned tuhanded inimesed üle maailma. Pole ka ime, sest sellist vaatepilti ei näe just iga päev!

another fun day in the mountains ##dexterdogouray ##dogtricks ##humor

Sõbraliku iseloomuga koerake äratab tänaval ka juhuslike möödujate tähelepanu, mis perenaise sõnul on positiivne. «Esialgu on inimesed šokeeritud, sest nad ei ole harjunud sellist vaatepilti nägema, aga kui nad natuke olukorraga harjuvad, siis nad saavad aru, et kõik on suurepärane!» sõnas perenaine.